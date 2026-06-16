Analiştii avertizează că şocul petrolier este departe de final, în ciuda acordului dintre SUA şi Iran

Deși piețele par să privească situația cu optimism, numeroși analiști avertizează că investitorii subestimează provocările care urmează pentru sectorul energetic.
Potrivit băncii australiene Westpac, refacerea stocurilor globale de petrol, afectate de blocarea prelungită a Strâmtorii Hormuz, va necesita timp. Înainte ca noile livrări din statele Golfului să ajungă pe piețele internaționale, rezervele existente ar putea continua să se reducă.
Daniel Hynes, strateg pentru materii prime la ANZ, susține că impactul crizei energetice este departe de a fi depășit. În opinia sa, cea mai dificilă etapă începe abia acum, iar revenirea la normal va fi un proces complex și de durată.
Hynes atrage atenția asupra mai multor factori care vor continua să exercite presiuni asupra pieței: nivelul scăzut al stocurilor mondiale, posibilitatea existenței minelor navale în Strâmtoarea Hormuz și necesitatea reparațiilor și operațiunilor de întreținere pentru numeroasele nave care au rămas blocate în regiune pe durata conflictului.
Analistul estimează că revenirea traficului maritim la volumele de dinaintea războiului ar putea dura de la câteva săptămâni până la câteva luni. În acest context, el consideră că actualul preț al petrolului, de aproximativ 80 de dolari pe baril, nu reflectă pe deplin realitățile pieței și că în trimestrul al treilea cotațiile ar putea depăși din nou pragul de 90 de dolari pe baril.
În viziunea sa, piețele tratează situația într-o manieră prea simplistă. Influența Iranului asupra Strâmtorii Hormuz va continua să reprezinte un factor major de incertitudine pentru investitori, iar petrolul va incorpora în continuare o primă de risc geopolitic.
O perspectivă asemănătoare este exprimată și de TD Securities. Bart Melek, strateg-șef pentru mărfuri al instituției, apreciază că, chiar și în cazul unei normalizări imediate a traficului prin Hormuz, piața globală ar putea înregistra până în noiembrie o diminuare a stocurilor echivalentă cu aproximativ 800 de milioane de barili.
Melek avertizează că un mediu caracterizat de prețuri ridicate la petrol și presiuni inflaționiste persistente rămâne unul dintre cele mai probabile scenarii.
Totodată, Willem Sels, director pentru investiții globale la HSBC Private Bank, observă că efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu se resimt deja în economiile mai fragile, în special în statele din Asia de Sud.
Per ansamblu, analiștii consideră că înțelegerea dintre Washington și Teheran reduce riscul unei noi escaladări militare, însă nu rezolvă dificultățile logistice și comerciale acumulate în ultimele luni. Din acest motiv, piețele energetice vor rămâne vulnerabile la orice nou episod de tensiune în regiune.