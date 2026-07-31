ANPC a amendat peste 1.250 de operatori economici

Publicat 31 iul. 2026, 13:22 Sursă realitatea.net

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 706 amenzi cu o valoare totală de peste 3,3 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control la mai mult de 1.250 de operatori economici nivel naţional, în perioada 26 - 31 iulie.

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