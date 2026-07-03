Tragedie în Maramureș! O biserică de lemn veche de peste 300 de ani a ars complet

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 15:40

O biserică de lemn din județul Maramureș, veche de peste 300 de ani și inclusă pe lista monumentelor istorice, a fost distrusă aproape în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de vineri.

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