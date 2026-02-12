Actualitate· 1 min citire
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
12 feb. 2026, 08:59
Actualizat: 12 feb. 2026, 08:59
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică
Ediția de primăvară a Târgului de Turism al României începe astăzi la Romexpo, în București. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a patru zile și reunește agenții de turism, tur-operatori, hotelieri și reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate.
Vizitatorii pot descoperi oferte pentru vacanțele din 2026, de la pachete early booking pentru litoral, până la destinații exotice, turism balnear sau circuite culturale. Sunt anunțate reduceri disponibile exclusiv în perioada târgului.
Ediția din acest an include și o zonă dedicată industriei ospitalității, Hospitality HUB, care pune accent pe modernizarea serviciilor de cazare și HoReCa.
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică.
Citește și:
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
- 10:17 - Apel fals la 112 din Buzău: polițiștii i-au sancționat pe părinții unui minor de 12 ani
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News