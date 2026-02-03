Tânăr din Tulcea, reținut pentru că ar fi vândut canabis, inclusiv unor elevi minori

Un bărbat de 27 de ani din Tulcea a fost reținut de procurorii DIICOT

Un bărbat de 27 de ani din Tulcea a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că ar fi vândut canabis inclusiv unor copii. Ancheta arată că, timp de aproape doi ani, tânărul ar fi cumpărat și ar fi distribuit drogul în județ.

O parte dintre substanțele interzise ar fi fost confiscate în timpul investigației. Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Tulcea, potrivit Ziarului Amprenta.

Anchetatorii spun că suspectul ar fi avut mai mulți clienți minori, iar tranzacțiile se făceau în zone frecventate de tineri. Prețul unei doze varia între 20 și 70 de lei. Activitatea lui ar fi fost monitorizată mai multe luni înainte de intervenția polițiștilor.

Cercetările continuă pentru a stabili dacă în rețea ar mai fi implicate și alte persoane sau dacă tânărul avea furnizori locali.

Suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.