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Actualitate· 2 min citire
Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb major de prizonieri de război
Război în Ucraina
Publicat26 aug. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net
Rusia și Ucraina lucrează la pregătirea unui nou schimb important de prizonieri de război, iar listele persoanelor care urmează să fie eliberate sunt în curs de definitivare.
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