România, sub un val de frig. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Meteorologii au publicat, vineri, prognoza pentru intervalul 5 ianuarie - 2 februarie 2026, care indică temperaturi mai scăzute decât valorile obișnuite pentru această perioadă, în special în cursul săptămânii viitoare
Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi uşor mai ridicate în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.
Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026
Cu excepţia zonelor montane şi a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice perioadei.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026
Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.
ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.
Citește și:
- 20:20 - Vreme capricioasă de sărbători! Noaptea de Înviere aduce frig accentuat și instabilitate
- 20:16 - Subiectul Realitatea PLUS ia amploare majoră în presa internațională. După jurnaliștii americani, cei italieni preiau cazul deciziei CNA și trag semnalul de alarmă
- 12:26 - Astăzi este Sâmbăta Mare. Care sunt tradițiile religioase și datinile legate de ajunul Paștelui?
- 11:30 - Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge sâmbătă seara și în România
