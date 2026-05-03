România, la coada clasamentului libertății presei. Cum a sfidat Ilie Bolojan jurnaliștii în cele 10 luni de mandat

România este aproape de coada clasamentului european privind libertatea presei! Într-un raport publicat recent, țara noastră se situează pe locul 49, la categoria „dificil”. Organizația Jurnaliști fără Frontiere avertizează că independența mass-media suferă din cauza încercărilor de interferență politică, în special în ceea ce privește numirile șefilor posturilor publice de radio și televiziune și ale Consiliului Național al Audiovizualului.

Totul în condițiile în care, în 10 luni de mandat, Ilie Bolojan a sfidat constant presa, potrivit Realitatea PLUS.

Așa a tratat Ilie Bolojan presa în cele 10 luni de mandat. Chiar și atunci când a făcut declarații, de cele mai multe ori nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a dat dovadă de aceeași opacitate în relația cu presa.

Mai grav este că nici măcar transparența instituțională nu a fost respectată în timpul mandatului lui Ilie Bolojan. Multe proiecte au fost adoptate în ședință de Guvern fără ca ele să fi fost publicate mai întâi în transparență, așa cum cere legea. Raportul publicat de Jurnaliști fără Frontiere vorbește și despre propagandă, interferență politică, amestecul procurorilor sau chiar jurnaliști supuși amenințărilor și intimidărilor.