România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente

În data de 24 februarie 2026, la Senatul României, a avut loc masa rotundă dedicată predictibilității legislative, securității economice și cooperării transatlantice în domeniul tehnologiilor emergente, organizată în parteneriat cu The Institute for Legislative Analysis (https://www.limitedgov.org/ ILA - SUA).

Evenimentul a marcat consolidarea colaborării dintre The Institute for Legislative Analysis și Institutul pentru Cercetare Legislativă (https://iclgov.org/ ICL - România), România devenind primul partener transatlantic al organizației americane în implementarea unui model avansat de analiză legislativă bazat pe date, evaluare obiectivă și instrumente moderne de monitorizare a politicilor publice.

Parteneriat strategic transatlantic în analiza legislativă

La dezbateri au participat 8 senatori și 2 deputați ai Parlamentului României, alături de conducerea ILA - domnul Ryan McGowan, Chief Executive Officer, și domnul Fred McGrath, Președinte ILA. De asemenea, au intervenit reprezentanți ai corpului diplomatic la nivel de ambasadori și viceambasadori, reflectând interesul internațional pentru consolidarea cadrului legislativ și investițional al României.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor ambasade acreditate la București, inclusiv ai Ambasadelor Israelului, Kazahstanului, Suediei, Olandei, Greciei, Muntenegrului, Macedoniei de Nord și Vietnamului membri ai Foreign Investors Council (FIC), ai camerelor de comerț bilaterale și ai unor companii relevante pentru economia românească, confirmând interesul mediului de afaceri pentru un cadru legislativ stabil, transparent și predictibil.

Discuțiile s-au concentrat pe trei direcții strategice:

dezvoltarea unor mecanisme moderne de analiză legislativă care să sprijine calitatea procesului decizional;

consolidarea transparenței și a responsabilității instituționale;

crearea unui mediu normativ competitiv, capabil să atragă investiții private majore, în special în domeniul tehnologiilor avansate și al Inteligenței Artificiale.

ICL România își propune să devină o platformă de dialog permanent între legislativ, mediul investițional și partenerii internaționali, oferind analize obiective, acces public la date și instrumente care contribuie la reducerea incertitudinii legislative.

ICL România – platformă de dialog instituțional și economic

„Institutul pentru Cercetare Legislativă își asumă misiunea de a contribui la crearea unui mediu legislativ clar, transparent și fundamentat pe date, capabil să reducă incertitudinea pentru investitori și să consolideze încrederea mediului de afaceri în procesul decizional” a decarat Mihai Peia, Președintele ICL România, cu experiență academică în Business Administration în Statele Unite.

„Într-un context economic global marcat de competiția pentru investiții strategice și dezvoltarea Inteligenței Artificiale, predictibilitatea legislativă devine un factor decisiv pentru competitivitatea României. Colaborarea cu The Institute for Legislative Analysis ne permite să dezvoltăm instrumente moderne care pot sprijini un mediu investițional stabil și credibil”, a declarat Vasian Burca, Secretar General al Institutului pentru Cercetare Legislativă din România.

Prin acest parteneriat, România face un pas concret în direcția alinierii la bunele practici internaționale în materie de analiză legislativă, consolidare instituțională și creștere a încrederii investitorilor.

Institutul pentru Cercetare Legislativă își reafirmă deschiderea către colaborarea cu mediul de afaceri, organizațiile investiționale și partenerii internaționali interesați de dezvoltarea unui ecosistem legislativ competitiv și sustenabil.