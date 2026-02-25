Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
Un incident grav a avut loc miercuri seară în localitatea Șelimbăr, unde un băiat de 11 ani s-a urcat la volanul mașinii mamei sale și a pornit motorul, profitând de un moment de neatenție
Autoturismul a pornit înainte, iar femeia, în vârstă de 48 de ani, a fost prinsă între vehicul și zidul unei clădiri, suferind răni serioase. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs pe strada Octavian Goga, în apropierea intersecției cu strada Ion Rațiu.
Primele verificări arată că minorul a fost lăsat nesupravegheat pentru scurt timp, moment în care s-a urcat pe scaunul șoferului și a pus mașina în mișcare.
La fața locului au intervenit și echipajele Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, care au acordat primul ajutor victimei. Femeia a suferit un traumatism la nivelul bazinului și a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigații și tratament de specialitate.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare. Autoritățile atrag atenția asupra importanței supravegherii copiilor și a asigurării autovehiculelor, pentru prevenirea unor astfel de situații periculoase.
Citește și:
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
- 10:17 - Apel fals la 112 din Buzău: polițiștii i-au sancționat pe părinții unui minor de 12 ani
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News