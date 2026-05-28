Revoltă la Trezoreria București. Angajații au declanșat un protest spontan după ce au văzut noile sporuri din Legea salarizării

Sursă: realitatea.net

Nemulțumirea provocată de noile prevederi din Legea salarizării începe să explodeze în instituțiile de stat. Angajații Trezoreriei București au declanșat proteste spontane după ce au analizat modificările pregătite pentru sporuri și venituri, iar tensiunile din sistem cresc de la o oră la alta.

Mai mulți salariați au întrerupt activitatea și au ieșit în curtea instituției pentru a-și manifesta nemulțumirea față de schimbările care urmează să intre în vigoare. Oamenii spun că noile măsuri le vor reduce semnificativ veniturile și acuză faptul că sporurile existente sunt diminuate drastic sau eliminate complet.

Sporurile care i-au scos pe oameni în stradă

Angajații au prezentat reporterilor Realitatea PLUS documente cu noile prevederi privind sporurile din sistem, iar reacțiile au fost imediate. Potrivit actelor analizate de salariați, o mare parte dintre sporurile existente până acum ar urma să dispară.

În cazul celor care rămân în vigoare, reducerile sunt consistente. Dacă în prezent anumite sporuri ajungeau la valori cuprinse între 50% și 75%, noua variantă a Legii salarizării ar prevedea procente între 0% și 40%.

Aceste modificări au provocat revoltă în rândul angajaților, care spun că impactul asupra veniturilor va fi unul major.

Protestele spontane încep să se extindă în instituțiile de stat

Oamenii spun că nemulțumirea nu mai este izolată doar la Trezoreria București și avertizează că în perioada următoare protestele spontane s-ar putea extinde în tot mai multe instituții publice.

Angajații de la stat afirmă că valul de nemulțumiri este în creștere și că urmează o perioadă cu tot mai multe acțiuni de protest.

Sindicaliști și salariați din mai multe domenii avertizează că, dacă proiectul va rămâne în actuala formă, nu este exclusă nici declanșarea unei greve generale.

Semnale de protest au apărut deja și în sistemul sanitar. Chiar în cursul acestei zile, angajații din sănătate au anunțat că vor protesta începând cu ora 11:00 și vor picheta sediul Ministerului Muncii.

Nemulțumirile legate de noua Lege a salarizării continuă astfel să se extindă în mai multe sectoare ale aparatului bugetar.