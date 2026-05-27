A murit cel mai bătrân român. A prins Unirea din 1918 și a fost veteran de război – VIDEO

Ilie Ciocan, considerat cel mai longeviv român, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini impresionanta vârstă de 113 ani. Veteranul vâlcean era recunoscut drept cel mai bătrân veteran de război din Europa.

Col. (r) Ilie Ciocan, veteranul din comuna Galicea, județul Vâlcea, a murit cu doar o zi înainte de a-și sărbători aniversarea, a anunțat primarul comunei Galicea.

Născut în 1913, Ilie Ciocan avea 5 ani în momentul Marii Uniri din 1918 și a fost martor la mai bine de un secol de istorie românească.

Fostul militar este cel mai vârstnic veteran de război din Europa și al doilea din lume.