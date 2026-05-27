Miruță nu exclude varianta unui guvern interimar până în toamnă: „Guvernul funcționează, ministerele funcționează”
Radu Miruță
Ce spune Radu Miruță despre tehnocrați
Ministrul USR Radu Miruță nu exclude posibilitatea ca actuala criză politică, generată de demiterea guvernului Bolojan, să se prelungească. Miruță a transmis miercuri dimineață că nu exclude varianta unui interimat până în toamnă, mai ales că este sceptic în privința unui guvern tehnocrat.
"Decizia fermă a USR înainte de votul PSD–AUR a fost că nu va mai face coaliție cu PSD și nici cu oameni așa-ziși tehnocrați, care au carnet de partid pe care îl ascund în funcție de interese. În politică trebuie să ai încredere pentru a merge mai departe, iar încrederea aceasta în PSD nu există.
Tehnocrat în România, așa cum am văzut lucrurile în cele trei ministere în care am avut onoarea să lucrez, în rare situații înseamnă un om care chiar nu are conotații politice", a declarat Miruță.
Citește și:
- 12:11 - Realitatea Plus, dată ca exemplu de dezinformare, fără nicio probă. Postul TV solicită public dovezile
- 11:41 - Negocierile pentru noul Guvern, complet blocate. Desemnarea premierului se amână până în toamnă
- 11:37 - Nicușor Dan, despre lupta cu dezinformarea: "Statul trebuie să comunice coerent şi strategic, uman şi nu propagandistic"
- 10:11 - Trump schimbă discursul despre Iran de la o zi la alta. Casa Albă, în mijlocul unor semnale contradictorii
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News