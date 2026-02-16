Actualitate· 1 min citire
Procesul de răcire a vremii va continua luni și marți
16 feb. 2026, 10:12
Actualizat: 16 feb. 2026, 10:12
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Luni se anunţă precipitaţii în sud şi sud-est
Vremea se menţine rece şi săptămâna aceasta, când, în mare parte din ţară, vor fi precipitaţii, iar în sud şi în est vor fi ninsori. Temperaturile diurne nu vor depăşi 8-10 grade la nivel naţional. Procesul de răcire va continua luni și marți.
Luni se anunţă precipitaţii în sud şi sud-est, iar la munte, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi în sudul Moldovei, vor predomina ninsorile. Zăpada va continua să cadă şi marți, în aceleaşi regiuni, iar maxima termică nu va depăşi 8 grade. În perioada 18-21 februarie, vremea va fi rece la început, însă treptat, valorile termice vor creşte
