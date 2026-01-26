Peste 4.500 de arme de foc au fost confiscate de Poliția Română în 2025

Operațiunile au vizat atât persoane fizice, cât și juridice

Peste 4.500 de arme de foc au fost scoase din circuitul ilegal anul trecut de Poliția Română, în cadrul unor ample acțiuni desfășurate pentru combaterea deținerii ilegale de armament și a braconajului cinegetic.

Datele au fost făcute publice de Inspectoratul General al Poliției Române, care precizează că operațiunile au vizat atât persoane fizice, cât și juridice.

Potrivit polițiștilor, în anul 2025 au fost confiscate 4.569 de arme de foc, alături de 393.911 cartușe de diferite calibre, peste 10 tone de carne de vânat, 6,1 tone de explozivi de uz civil și peste 160 de tone de articole pirotehnice.

Mii de controale și percheziții

În cursul anului trecut, polițiștii specializați în arme și muniții au desfășurat 2.293 de acțiuni operative și 13.261 de controale, fiind puse în aplicare peste 2.400 de percheziții domiciliare.

De asemenea, au fost constatate 1.445 de infracțiuni la regimul materiilor explozive și 471 de infracțiuni privind fondul cinegetic și protecția vânatului.

Scopul acestor acțiuni a fost scoaterea din circuitul civil a armelor deținute ilegal, stabilirea traseului acestora și identificarea persoanelor implicate în fapte de braconaj sau folosire neautorizată a armelor.

Arme descoperite într-o locuință din Constanța

În luna iunie, în comuna constănțeană Lumina, polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au descins la domiciliul unui bărbat de 52 de ani.

Individul este cercetat pentru că ar fi folosit în mod repetat arme în curtea locuinței, provocând distrugeri unei case învecinate.

În urma percheziției, au fost descoperite o pușcă cu lunetă, 5 pistoale airsoft, aproximativ 1.500 de proiectile pentru arme cu aer comprimat, 13 unități de muniție cu bile metalice și 21 de butelii cu gaz.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

Muniție militară descoperită la Lugoj

Un alt caz a fost semnalat în județul Timiș, unde polițiștii au efectuat un control la domiciliul unui bărbat de 41 de ani din municipiul Lugoj. În locuință au fost găsite 320 de elemente de muniție dezafectată, achiziționate, potrivit acestuia, în scop de colecție.

Printre obiectele descoperite se numără proiectile perforante, tuburi de obuz, focoase militare, mortiere de infanterie, corpuri de mină terestră și o rachetă antitanc inactivă.

Având în vedere pericolul ridicat, a fost solicitat sprijinul ISU „Banat”, care a asigurat ridicarea și transportul în siguranță al muniției. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Avertisment asupra riscurilor

Reprezentanții Poliției Române subliniază că deținerea ilegală a armelor reprezintă un risc major pentru siguranța publică și fac apel la cetățeni să respecte legislația în vigoare.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a preveni incidentele grave și de a elimina din circulație armamentul deținut ilegal.