Mircea Lucescu, între respect și obiectiv: „Am lansat mulți jucători ai Turciei, dar acum vrem calificarea”
Mircea Lucescu
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit despre importanța duelului cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială, subliniind că echipa sa este pregătită să lupte pentru calificare.
Tehnicianul a descris partida drept una crucială și a transmis că are încredere în jucătorii „tricolori”, care trebuie să demonstreze pe teren că merită să ajungă la turneul final.
Lucescu a remarcat și atmosfera specială din jurul meciului, exprimându-și regretul că numărul suporterilor români prezenți pe stadionul Beşiktaş Park ar putea fi limitat, deși consideră că ambele echipe meritau un sprijin consistent din tribune.
În același timp, selecționerul a vorbit cu apreciere despre legătura sa cu fotbalul turc, menționând că perioada petrecută acolo i-a adus satisfacții importante.
Acesta a amintit că, în timpul mandatului său la naționala Turciei, a promovat mai mulți jucători tineri care între timp au devenit titulari și piese importante ale echipei.
Cu toate acestea, Lucescu a subliniat că, dincolo de sentimente, obiectivul rămâne clar: victoria și calificarea României.
Tehnicianul a făcut referire și la experiența sa la Beşiktaş, amintind contribuția sa la modernizarea stadionului, considerat astăzi unul dintre cele mai spectaculoase din lume.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News