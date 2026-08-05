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Actualitate· 2 min citire
Meteorologii au extins și prelungit CODUL ROȘU de caniculă. Valul de căldură se apropie de recorduri absolute
Zile caniculare în România
Publicat5 aug. 2026, 10:24
Actualizat5 aug. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net
România intră în cea mai severă secvență de caniculă a verii: temperaturi de 41°C, nopți tropicale și instabilitate atmosferică puternică Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, extinse și prelungite până pe 9 august, pe fondul unui val de căldură care se intensifică și aduce temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.
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