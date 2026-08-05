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Actualitate· 2 min citire
DN1, „drumul morții” în România! 48 de decese și peste 600 de răniți în ultimul an
DN1, un real pericol pentru șoferi
Publicat5 aug. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net
Controale pe DN1. Au fost retrase 7 certificate de înmatriculare, cu sprijinul RAR, pentru vehicule identificate cu defecțiuni tehnice majore.
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