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Actualitate· 1 min citire

Măsuri de economisire a energiei în România. Magazinele sting reclamele, iar autoritățile reduc consumul

energie

energie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 19:54

Marile lanțuri de magazine din România au început să aplice măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie, în contextul presiunilor asupra sistemului energetic.

Printre deciziile adoptate se numără limitarea utilizării aerului condiționat, oprirea reclamelor luminoase pe timpul nopții și extinderea utilizării panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei necesare.

Rețelele comerciale au anunțat și alte măsuri de eficientizare, precum montarea de uși la vitrinele frigorifice deschise și folosirea unor sisteme de iluminat cu consum redus, pentru diminuarea cheltuielilor cu energia electrică.

Și autoritățile locale au început să implementeze planuri de reducere a consumului. Primăria Capitalei a transmis că autobuzele electrice nu vor mai fi încărcate în intervalele de vârf, iar instituțiile din subordine vor limita utilizarea aparatelor de aer condiționat și vor opri echipamentele electrice care rămân în modul stand-by.

În mai multe orașe din țară au fost adoptate măsuri similare. La Brașov, iluminatul public va funcționa cu o oră mai puțin în fiecare noapte, iar în Iași autoritățile estimează că reducerea programului de iluminat a generat deja economii importante de energie, după doar câteva zile de aplicare.

Măsurile fac parte din eforturile de reducere voluntară a consumului de electricitate, în contextul temperaturilor ridicate și al presiunii crescute asupra rețelei naționale de energie.

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