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Actualitate· 1 min citire
Amânare de ultim moment la Cernavodă. Autoritățile au schimbat planul privind scufundarea barjelor
Cernavodă
Operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje pregătite pentru creșterea debitului Dunării în zona Cernavodă a fost amânată, după ce autoritățile au decis că intervenția trebuie desfășurată în condiții de maximă siguranță.
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