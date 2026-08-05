Advertising
Actualitate· 1 min citire
Scene neobișnuite în Bucegi. Doi turiști au încercat să folosească trotinetele pe traseul montan
Bucegi
Doi turiști au fost surprinși pe Platoul Bucegi având asupra lor trotinete, imaginile fiind publicate de Salvamont Prahova și devenind rapid virale pe rețelele de socializare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:49Trenurile care îi scot din sărite pe români. Călătorii reclamă aglomerația și condițiile insuportabile
- 20:47Ploile și vijeliile revin în România. Șefa ANM:”Nu sunt suficiente pentru a combate seceta și pentru a îmbunătăți situația Dunării”
- 20:19Un fragment dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. Ce au aflat cercetătorii după impact
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News