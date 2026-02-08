Iubita lui Adrian Kreiner și-a recunoscut fapta. Adriana Viliginschi și-a ajutat o prietenă să își ucidă mama

Mama Adrianei Viliginschi, în vizorul procurorilor

Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de Dan Octavian Simion, prim procuror adjunct și purtător de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Este vorba despre Adriana Viliginschi, în vârstă de 40 de ani, care este acuzată de complicitate la omor calificat. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama, oferindu-i informații și sfaturi pentru a pune în aplicare planul.

Iubita milionarului din Sibiu, arestată preventiv

Procurorii susțin că Viliginschi ar fi oferit detalii despre administrarea unor sedative, astfel încât victima să intre în comă, dar și sprijin moral pentru a o încuraja pe autoare să ducă fapta la capăt. Anchetatorii arată că sfaturile ar fi avut rolul de a facilita comiterea crimei și de a îngreuna tragerea la răspundere penală.

Viliginschi și-a ajutat o prietenă să își ucidă mama

Femeia a fost ridicată de mascați vineri dimineață din locuința de pe strada Moldoveanu din Sibiu, aceeași casă în care, în trecut, a fost ucis Adrian Kreiner. Inițial reținută pentru 24 de ore, sâmbătă a fost prezentată în fața instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Suspecta este reținută și va fi transportată la Centrul de Reținere și Arest Preventiv în cel mai scurt timp”, a precizat prim-procurorul adjunct Dan-Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, potrivit presei locale.

Mama Adrianei Viliginschi, în vizorul procurorilor

Și mama Adrianei Viliginschi are probleme. Medic de familie, femeia a fost vizată de percheziții de amploare vineri dimineață. Procurorii verifică dacă prin intermediul său ar fi fost obținute medicamentele folosite pentru sedarea Codruței Notar.

Medicul spune că este profund afectată de situație și susține că nu o cunoaște pe Amiana Păștină, femeia acuzată că și-ar fi ucis mama. De asemenea, afirmă că nu își amintește să îi fi eliberat vreo rețetă și că gestionează un număr mare de pacienți, ceea ce face dificilă reconstituirea exactă a fiecărui caz.

„Nu o cunosc pe Amiana, din auzite doar, nu sunt vinovata cu nimic. Trec dintr-un șoc în altul, am dat o declaratie polițiștilor, nu pot să îmi amintesc din câți pacienți am”, a spus femeia reporterilor.

Corina Viliginschi a mai precizat că fiica ei, Adriana, nu și-a revenit nici acum după crima din noiembrie 2023, în care a fost ucis omul de afaceri Adrian Kreiner, și că urmează un tratament de specialitate.