Incendiu izbucnit la o biserică din Tulcea: mobilier și icoane, distruse de incendiu

Pompierii tulceni au fost solicitați duminică noaptea

Pompierii tulceni au fost solicitați duminică noaptea să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din municipiul Tulcea. În urma focului, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier, icoane și tablouri, precum și aproximativ 10 metri pătrați din acoperiș și tavan.

”În cursul nopţii trecute, 13 subofiţeri cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea au intervenit pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o capelă aflată în curtea unei Biserici din municipiu. La ajungerea echipajelor, incendiul se manifesta la intrarea în capelă care este folosită pe timpul iernii şi ca loc pentru susţinerea slujbelor religioase, dar şi la acoperişul acesteia. În scurt timp, incendiul a fost localizat de pompieri şi au reuşit să salveze mare parte din bunurile aflate în interior, pagubele fiind limitate la câteva obiecte de mobilier, icoane şi tablouri aflate la intrarea în lăcaş şi la aproximativ 10 de metri pătraţi de acoperiş şi tot atât din tavan”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Potrivit primelor informații, incendiul a fost observat de o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, care se afla în zonă în momentul izbucnirii focului. Jandarmii au alertat imediat dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, folosind mijloacele specifice, iar până la sosirea echipajelor de pompieri au intervenit pentru a limita propagarea flăcărilor, utilizând stingătoarele din dotarea autospecialei de patrulare, precum și pe cele aflate în curtea bisericii.

Incendiul s-a produs în jurul orei 01:00, într-un interval în care exista riscul ca focul să nu fie observat la timp. În aceste condiții, flăcările ar fi putut provoca pagube însemnate, însă intervenția promptă a echipajului de jandarmi, format din patru subofițeri, a contribuit decisiv la prevenirea extinderii incendiului până la sosirea pompierilor.

Conform primelor evaluări, cauza probabilă a producerii incendiului este utilizarea focului deschis în spații închise

Sursa: Realitatea de Tulcea