Efectele adverse pe care le pot avea băuturile energizante și ce boli grave pot produce. Avertismentul experților

Un ingredient aflat în băuturile energizante ar putea să producă afecțiuni grave

Un ingredient frecvent întâlnit în băuturile energizante și suplimentele alimentare ar putea avea efecte îngrijorătoare asupra sănătății, arată cercetări recente realizate în Statele Unite, scrie Futurity.

Taurina este un aminoacid produs în mod natural de corpul uman și se găsește în alimente precum carnea, peștele și ouăle. În același timp, este prezentă și în suplimente alimentare și băuturi energizante.

Cercetările anterioare au arătat că taurina poate „hrăni” celulele stem ale leucemiei, accelerând dezvoltarea acestora. Studiul recent, publicat în revista Cell Death & Disease, evidențiază și un efect negativ asupra oaselor. Experimentele pe șoareci au arătat că atunci când celulele leucemice consumă cantități mari de taurină, aceasta devine mai puțin disponibilă pentru celulele normale, ceea ce duce la oase mai fragile și mai slabe.

„Se pare că atât celulele leucemice, cât și cele care construiesc osul au nevoie de taurină”, explică cercetătoarea Jeevisha Bajaj, coordonatoarea studiului. „Dacă celulele de leucemie consumă rapid taurina din măduva osoasă, este posibil ca celelalte celule, care depind de ea pentru rezistența oaselor, să nu mai primească suficient.”

Studiul s-a concentrat pe celulele stromale mezenchimale, responsabile de formarea și refacerea oaselor. Analizele au arătat că aceste celule depind direct de taurina disponibilă pentru a se transforma corect în celule osoase mature. Lipsa acestui mecanism determină oase mai slabe și mai puțin rezistente.

Bajaj subliniază că rezultatele sugerează necesitatea unui echilibru delicat: „Anumite substanțe necesare pentru sănătate pot fi folosite de cancer pentru a se dezvolta, ceea ce contribuie la efectele secundare observate frecvent la pacienți.”

Cercetătorii recomandă pacienților cu cancer să discute cu medicul oncolog înainte de a consuma suplimente sau băuturi energizante care conțin taurina. Studiul a fost coordonat și de Christina M. Kaszuba, doctorandă la Universitatea din Rochester, și finanțat de National Institutes of Health din SUA.