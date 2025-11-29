Disperarea bulgarilor înainte de a trece la moneda euro. Cozi și tensiuni la casele de marcat

Bulgaria intră în cea mai importantă schimbare economică din ultimele decenii. De la 1 ianuarie 2026, vecinii noștri renunță la leva și trec la euro, iar impactul se vede deja în magazine, în bănci și în portofelele oamenilor.

În prima lună a anului, bulgarii mai pot achita și cu leva, dar după această dată toate plățile se vor face exclusiv în euro.

Cursul rămâne fix, iar economiile din conturi se transformă automat, fără costuri pentru populație.

Leva în numerar se schimbă fără probleme la bănci, iar Banca Națională garantează că o acceptă oricât timp va fi nevoie.

Pe teren însă apar situații tensionate: mulți oameni golesc borcanele cu monede înainte de schimbare, iar comercianții cer reguli clare pentru a evita blocajele la casele de marcat.

Marile magazine și-au actualizat sistemele, iar autoritățile promit că noua monedă va circula fără dificultăți încă din prima zi a anului.