Cum să scapi de umiditatea excesivă iarna

Cu câteva obiceiuri simple și câteva investiții bine alese, o poți ține sub control

În anotimpul rece, umiditatea excesivă din locuință nu este doar incomodă, ci poate duce la mucegai, mirosuri neplăcute și chiar probleme de sănătate. Vestea bună: cu câteva obiceiuri simple și câteva investiții bine alese, o poți ține sub control.

Aerisește corect, chiar dacă e frig. Mulți evită să deschidă geamurile iarna, dar aerisirea scurtă și intensă este esențială. Mai bine 3–4 deschideri largi pe zi, câte 5–10 minute, decât geamul „crăpat” toată ziua. Astfel, aerul umed iese, iar pereții nu ap apucă să se răcească complet.

Menține o temperatură constantă . Aerul cald poate reține mai multă umiditate, de aceea în camere foarte reci umezeala „condensează” pe geamuri și pereți. Ideal este să menții 20–22°C în camerele în care stai mai mult și să eviți variațiile mari de temperatură. Radiatoarele acoperite cu haine sau mobilier reduc eficiența încălzirii.

Folosește un dezumidificator. Dacă problema este serioasă (geamuri mereu aburite, pete de mucegai), un dezumidificator electric poate face minuni. Alege unul potrivit pentru suprafața locuinței și urmărește umiditatea cu un higrometru – ideal este între 40–60%. Nu exagera: aerul prea uscat poate irita căile respiratorii.

Ai grijă cum usuci hainele . Uscarea hainelor în casă eliberează multă apă în aer. Dacă nu ai altă soluție, fă asta într-o singură cameră, bine aerisită, preferabil cu dezumidificatorul pornit. Evită să pui rufe pe calorifere, pentru că ridică umiditatea brusc.

Controlează sursele de abur . În bucătărie și baie se produce cel mai mult abur. Folosește hota atunci când gătești și las-o pornită câteva minute după. În baie, pornește ventilatorul (dacă există) și lasă ușa întredeschisă după duș. Un duș mai scurt și cu apă mai puțin fierbinte reduce și el aburul.

Izolație și reparații. Ferestrele vechi, neetanșe, punțile termice și infiltrațiile de apă favorizează condensul și mucegaiul. Dacă poți, investește treptat în ferestre eficiente și repară fisurile prin care intră apa sau aerul rece.