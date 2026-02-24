ANM a emis avertizări de viscol, polei și vânt puternic până pe 26 februarie

Sursă: realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe informări și avertizări meteorologice valabile în perioada 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00, care anunță precipitații moderate cantitativ, viscol la munte, polei, ghețuș și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, marți, 24 februarie, vor fi precipitații în cea mai mare parte a teritoriului, iar până joi dimineață acestea vor afecta în special jumătatea estică. Vor predomina ploile, însă în centru și est, iar temporar și în sud-est, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. La munte se va depune strat nou de zăpadă, de 10–15 cm, iar la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, stratul poate ajunge la 20–30 cm. Izolat se va forma polei.

ANM a emis mai multe avertizări cod galben și portocaliu de vreme rea

Meteorologii au emis, de asemenea, mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru intervalul 24–25 februarie 2026, vizând în special zona montană și mai multe regiuni din țară. Prima avertizare este valabilă în 24 februarie, între orele 10:00 și 20:00. În acest interval este Cod galben de viscol și ninsoare în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali.

Vântul va avea rafale de 60–85 km/h, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă de 10–15 cm, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Tot în 24 februarie, între 10:00 și 20:00, este Cod galben de intensificări ale vântului în Banat, Oltenia, local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50–70 km/h.

De asemenea, în 24 februarie, între orele 12:00 și 20:00, este în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic la altitudini de peste 1500 de metri în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură. Rafalele pot ajunge la 80–110 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Cod galben de viscol în munții României

Un alt Cod galben este valabil din 24 februarie, ora 20:00, până în 25 februarie, ora 10:00. Sunt vizate fenomene de viscol în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, cu rafale de 60–85 km/h și vizibilitate redusă sub 100 de metri. Totodată, este în vigoare un Cod portocaliu la altitudini de peste 1500 de metri în aceleași zone, unde vântul va atinge 80–110 km/h, iar vizibilitatea va coborî sub 50 de metri.

Ultima avertizare este valabilă în 25 februarie, între orele 10:00 și 20:00. În acest interval este Cod galben în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, unde vântul va viscoli și troieni zăpada, cu rafale de 70–85 km/h. Tot atunci este Cod portocaliu la altitudini de peste 1700 de metri în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, cu rafale de 80–110 km/h și vizibilitate sub 50 de metri. În același interval, este Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50–70 km/h.