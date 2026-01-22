Cod galben de precipitații mixte și polei în 4 județe și în București.

ANM a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de precipitații mixte și polei, valabile în patru județe și în Municipiul București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de precipitații mixte și polei, valabile în patru județe și în Municipiul București, respectiv de ceață în zona Moldovei.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, se vor semnala precipitații mixte care depun local polei, în județele Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și în București.

Tot în ora următoare, va fi ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, care va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, în județul Botoșani și în județul Suceava .

