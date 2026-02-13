Cod galben de ceață emis de ANM: Vreme mai caldă decât normalul perioadei, ploi în mai multe regiuni

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, însă cerul va fi în general noros în majoritatea regiunilor, cu ploi în Dobrogea și local în Muntenia, Maramureș și Transilvania. În București, vremea va fi predominant închisă, cu ploi slabe trecătoare, iar ANM a emis o avertizare cod galben de ceață valabilă vineri dimineață pentru Capitală și mai multe județe din țară.

Pe parcursul zilei, nebulozitatea va fi în general persistentă îndeosebi în sudul, estul, vestul și nord-vestul teritoriului, iar noaptea, cerul va deveni variabil în vest și sud-vest și se va menține mai mult noros în rest. Va ploua în Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp, local și trecător în Muntenia, Maramureș și Transilvania și izolat în celelalte regiuni.

La munte, pe arii restrânse vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari la munte. Temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade. Va fi ceață, dimineața local în sud și est și cu totul izolat în rest, iar noaptea doar pe arii restrânse.

În București, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Trecător, mai ales spre seară va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade. Se va semnala ceață, dimineața și din nou posibil spre sfârșitul intervalului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, și o avertizare cod galben de ceață valabilă în intervalul 5.00 – 9.00, pentru București dar și mai multe județe din țară: Suceava, Brăila, Bacău, Mehedinți, Gorj, Constanța, Tulcea, Harghita