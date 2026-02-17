Actualitate· 1 min citire

Călin Georgescu se prezintă astăzi la Buftea, cu o zi înainte de decizia judecătorilor privind controlul judiciar

17 feb. 2026, 09:37
Actualizat: 17 feb. 2026, 09:37
Articol scris de Realitatea de Tulcea

În această dimineață, Călin Georgescu urmează să transmită un mesaj public, prezentat în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor, cu o zi înainte de marea decizie a judecătorilor. Mâine, președintele interzis de sistem află dacă va scăpa de controlul judiciar, iar astăzi vine la secția de poliție din Buftea să semneze măsura preventivă. Ca de fiecare dată, susținătorii președintelui interzis urmează să se strângă în număr mare pentru a-l susține.

Magistrații Tribunalului București au decis amânarea hotărârii privind menținerea sau ridicarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a motivat amânarea prin „imposibilitatea obiectivă a unuia dintre membri de a participa la deliberări”.

Avocații, dar și unul dintre cei doi judecători implicați în dosar, au semnalat lipsa probelor, ceea ce ar putea conduce la încetarea măsurii impuse în urmă cu un an.

