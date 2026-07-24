Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - COMUNICAT OFICIAL MApN

Publicat 24 iul. 2026, 11:27 Actualizat 24 iul. 2026, 11:41 Sursă Realitatea.Net

O dronă a fost doborâtă vineri dimineață de un avion F‑16 al Forțelor Aeriene Române, în zona Padina, în județul Buzău. Avioane de luptă F‑16 au pornit în misiune după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în șase județe.

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