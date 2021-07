Tulceanul Sorin Andrici a reușit din nou să urce pe podium. A câștigat două medalii la Campionatul European și Național de Duatlon Standard și Sprint,(la categoria 45+), ce s-a desfășurat la Târgu Mureș.

Medalia de argint a câștigat-ola Duatlon Sprint și o medalie de bronz la Duatlon Standard.

Jandarmul a avut de parcurs la proba standard 10 km de alergare, 40 km bicicletă și la final, încă 5 km până la linia de sosire. La proba sprint, a avut de parcurs același traseu, dar cu distanțele înjumătățite.

Obiectivul lui Sorin a fost să urce pe podium, să-și depășească limitele ca de fiecare dată și să accepte o nouă provocare. El s-a antrenat timp de o lună de zile pentru această competiție, știind că la fel de importantă este și pregătirea psihică.

,,Am participat la un alt nivel, Campionat European și Național de Duatlon! Atunci când îmbrac echipamentul României emoțiile sunt și mai mari pentru mine! Am simțit o presiune în plus, știind că tulcenii mei așteaptă să vin cu rezultate frumoase și de această dată. Jandarm de meserie, având și culorile naționale imprimate pe tricou, totul a devenit o misiune pentru mine! E o onoare să reprezinți România și sunt mândru că am concurat pentru Tulcea mea!” a declarant Sorin Andrici

