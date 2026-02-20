Realitatea de Tulcea - Știri de Ultimă Oră

Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia

Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia

Actualitate -

Premierul ungar Viktor Orban a cerut crearea unui nou sistem european de securitate, care să includă și aprobarea Rusiei, într-o mișcare ce a provocat critici în rândul statelor occidentale. Orban susține că doar printr-un acord pan-european de acest tip se poate pune „fundamentul păcii pentru următoarele decenii”.

Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”

Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”

Actualitate·

În trend

1

De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo, deși este funcțional

2

De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan: „Nu trebuie să alegem între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”

3

Tragedie într-o familie din județul Mureș: un bărbat și-a rănit grav mama, apoi s-a sinucis

4

Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București: chirii false, coduri reale și zeci de victime înșelate

5

Lovitură majoră pentru Donald Trump! Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

6

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
Actualitate -

Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor

Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
Actualitate -

Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente

Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
Actualitate -

Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”

Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Actualitate -

Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă

John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
Actualitate -

John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”

Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
Actualitate -

Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă

Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
Actualitate -

Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina

Exclusive

Volodimir Zelenski cere o întrevedere directă cu Vladimir Putin: „Doar liderii pot opri războiul”

Volodimir Zelenski cere o întrevedere directă cu Vladimir Putin: „Doar liderii pot opri războiul”

România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz

România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz

România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente

România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente

Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție

Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție

Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii

Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii

Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță

Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță

Apel fals la 112 din Buzău: polițiștii i-au sancționat pe părinții unui minor de 12 ani

Apel fals la 112 din Buzău: polițiștii i-au sancționat pe părinții unui minor de 12 ani

Românii vor dreptate pentru Călin Georgescu. Poporul anunță un nou protest pe 4 martie în fața ambasadei Franței din Capitală

Românii vor dreptate pentru Călin Georgescu. Poporul anunță un nou protest pe 4 martie în fața ambasadei Franței din Capitală

Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Actualitate-

Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid

Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Actualitate-

Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc

Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein
Actualitate-

Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein

Descoperă

Actualitate

AUR propune reducerea TVA: Petrișor Peiu critică austeritatea care „împinge românii spre sărăcie”

Economie

Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO

Actualitate

Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”

Actualitate

Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită

Actualitate

Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”

Actualitate

Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein

Actualitate

Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă

Actualitate

Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie

Actualitate

Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate

Actualitate

Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”

Actualitate

Apel la 112, intervenție rapidă și un șofer periculos scos din trafic pe DN1B. Poliția laudă vigilența unui participant la trafic

Actualitate

Melania Trump, criticată pentru apariția de la un eveniment oficial de la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne a stârnit controverse

Ultimele Știri

Mai Multe