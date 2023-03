Jandarmii tulceni vor fi prezenți pe stadioanele din localitățile Murighiol și Topolog duminică, 26 martie, cu ocazia desfășurării meciurilor de fotbal dintre echipele A.S. Viitorul Murighiol – A.S. Pescărușul 1969 Sarichioi și A.S. Șoimii Topolog – A.C.S. Hamangia Baia.

Pentru asigurarea măsurilor de ordine publică la meciurile de fotbal ce se vor desfășura în acest sfârșit de săptămână, jandarmii tulceni se vor afla în dispozitivul de ordine publică, începând cu ora 12.00, pe stadioanele din localitățile Murighiol și Topolog în vederea prevenirii oricăror incidente.

Jandarmeria Tulcea recomandă participanților să manifeste răbdare, să nu se implice în incidente care ar putea tulbura ordinea și liniștea publică, să se delimiteze de orice formă de violență fizică sau verbală ce ar putea conduce la manifestări violente și să respecte indicațiile jandarmilor.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la aceste competiţii sportive.

Sursa: Realitatea de Tulcea