În cadrul proiectului „Activități Creative Outdoor și Relaționare prin Descoperire – ACORD“,finanțat cu fonduri europene, în trei unități școlare de pe raza județului Tulcea vor fi amenajate spații educative outdoor, specifice tipurilor de educație non-formală ce vor fi derulate până la finalul acestui an.

Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, alături de cei trei parteneri: Școala „Nichifor Ludovig“ din Niculițel, Școala „Gheorghe Banea“ din Măcin și Școala „Danubius“ din municipiul Tulcea.

Obiectivul principal al proiectului este reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor proveniți din grupuri vulnerabile, din trei comunități educaționale din județul Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de educație non-formală, orientate pe nevoile elevilor.

„Vreți să scoateți limba română și matematica din clasă și să o duceți în natură întrucât omul are o legătură intrinsecă cu natura. Sunt încrezător că educația poate fi făcută și altfel, mai empatic, mai plăcut decât formalismului anumitor cadre, iar acest tip de proiect are abilitatea de a duce elevii în alte direcții decât unele ce pot avea consecințe negative. Copiii pot, așadar, să se distanțeze de lumea tehnologiei și pot identifica noi alternative de petrecere a timpului în mijlocul naturii. Eu am încredere deplină în conducerea Inspectoratului Școlar Județean, dar și în toți directorii unităților școlare implicate că vor duce la bun sfârșit acest proiect deosebit de important pentru sistemul educațional tulcean“, a transmis, în cadrul conferinței, vicepreședintele Mihai Huleni.

Sursa: Realitatea de Tulcea