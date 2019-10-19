Tulcea, tot locul doi la Cupa Înfrățirii de la Cahul

Echipa reprezentativă a județului Tulcea la fotbal, participantă în etapa a doua a ,, Cupei Înfrățirii" la fotbal de la Cahul a ocupat locul doi în clasamentul final după două rezultate de egalitate. Meciurile s-au disputat sâmbătă după-amiază pe stadionul raional ,,Atlant" din Cahul. Meciul de deschidere a fost cel dintre Cahul și Izmail încheiat cu scorul de 1-1.În primul meci disputat de tulceni a fost un scor alb, fără goluri, 0-0, cu reprezentativa din Izmail, Ucraina, iar al doilea meci și decisiv al turneului contra gazelor de la Cahul s-a terminat tot la egalitate, 2-2. Cum și primul meci a fost nedecis, 1-1 între Cahul și Izmail, departajarea echipelor s-a făcut la golaveraj: locul 1, Cahul, locul 2, Tulcea și locul 3, Izmail. Podium identic cu cel de la Tulcea, din prima etapă, disputată pe 14 septembrie pe stadionul Delta Tulcea.Vom reveni pe larg cu amănunte de la deplasarea de la Cahul.