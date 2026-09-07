Istvan Kovacs, lăsat în afara delegărilor UEFA după Dinamo – FCSB. Decizia luată pentru Champions League

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 15:13

Istvan Kovacs nu a primit nicio delegare pentru prima etapă a fazei principale din Champions League, după ce a arbitrat derby-ul dintre Dinamo și FCSB, încheiat cu scorul de 2-1.

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