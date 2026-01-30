Fotbal / Interul lui Chivu, dublă cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor

Partidele se vor disputa în dublă manșă, pe 17–18 februarie și 24–25 februarie

UEFA a stabilit, vineri, la Nyon, meciurile din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

În urma tragerii la sorți, confruntările din play-off sunt:

Borussia Dortmund – Atalanta,

Olympiacos – Bayer Leverkusen,

Galatasaray – Juventus,

Club Brugge – Atletico Madrid,

AS Monaco – Paris Saint-Germain,

Qarabag – Newcastle United,

Benfica – Real Madrid

Bodo/Glimt – Inter Milano.

Partidele se vor disputa în dublă manșă, pe 17–18 februarie și 24–25 februarie. Tragerea la sorți a fost efectuată de fostul internațional francez Robert Pires.

Cele opt câștigătoare se vor alătura formațiilor deja calificate direct.

Pe 27 februarie va avea loc o nouă tragere la sorți, pentru stabilirea optimilor de finală și a tabloului complet al competiției. Finala Ligii Campionilor este programată pe 30 mai, la Budapesta.