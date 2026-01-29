Europa League: FCSB, calcule complicate pentru calificarea din grupa unică

FCSB - Fenerbahce se joacă în această seară, de la ora 22.00, pe Arena Națională

Campioana FCSB va efectua miercuri după amiază, în baza proprie din Berceni, antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Fenerbahce, ultimul din grupa unică a Europa League. Înaintea ședinței tehnice, antrenorul Elias Charalambous și căpitanul Darius Olaru vor susține o conferință de presă.

În clasament, FCSB ocupă locul 29 cu 6 puncte (golaveraj -7), la două puncte de poziția a 24-a, ultima care duce în play-off-ul pentru optimi.

Statisticienii de la Football Meets Data le oferă celor de la FCSB șanse de doar 7% pentru a se califica.

Pentru a merge mai departe în Europa League, FCSB trebuie să o învingă pe Fenerbahce și să se îndeplinească 5 din următoarele 6 condiții:

Young Boys să piardă contra celor de la Stuttgart

Celtic să piardă în fața lui Utrecht sau să scoată un egal, dar să rămână sub FCSB la golaveraj. În prezent, golaverajul lui Celtic este de -4.

Ludogorets să piardă sau să facă maximum un egal cu Nice.

Feyenoord să piardă sau să scoată maximum un egal cu Real Betis. În cazul în care se va impune, trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. În prezent, olandezii au -3.

FC Basel să piardă sau să scoată maximum un egal cu Viktoria Plzen. Dacă se va impune, la fel ca în cazul lui Feyenoord, trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. În prezent, elvețienii au -3.

Salzburg să piardă sau să scoată maximum un egal cu Aston Villa. Dacă vor câștiga, austriecii trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. Acum au -4.

Fenerbahce, locul 18 în Europa League cu 11 puncte, nu va face antrenamentul oficial la București. Antrenorul Domenico Tedesco va susține însă, o conferință de presă la Arena Națională miercuri seară.

FCSB - Fenerbahce din etapa a 8-a, ultima, a grupei unice din Europa League se joacă joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională.