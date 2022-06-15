Dezastru pentru naționala lui Iordănescu! A fost călcată în picioare, scor 0-3, cu Muntenegru

România a jucat acasă cu Muntenegru, în al patrulea meci din Grupa B, scor 0-3, anunță Realitatea Sportivă.

Tricolorii au fost de nerecunoscut față de partida precedentă cu Finlanda, când au reușit să se impună cu 1-0. Meciul a început prost pentru echipa noastră, iar Mugosa a deschis scorul în minutul 42.

Același Mugosa a dublat avantajul celor din Muntenegru în minutul 56, după o nouă centrare perfectă care nu a putut fi blocată de apărarea noastră. În minutul 74, dezastrul s-a produs, iar Mugosa a făcut tripla.

În tur, scorul a fost 0-2, iar în două meciuri România nu a fost capabilă sa marcheze niciun gol și a încasat 5 goluri. În clasament, România ocupă ultimul loc cu doar 3 puncte. Lider este Bosnia cu 8 puncte, Muntenegru are 7 puncte, iar Finlanda este pe 3, cu 4 puncte.