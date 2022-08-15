David Popovici, campion european la 200 de metri liber!

Popovici a încheiat proba cu timpul 1:42:97

David Popovici a câștigat medalia de aur la proba de 200 m liber, la Campionatul European. Pentru sportivul român este a doua medalie de aur, după cea din proba de 100 m liber, în care a stabilit și un nou record mondial.

David Popovici a înotat pe culoarul patru, destinat favoritului, după ce în semifinalele probei de 200 de metri liber a obținut cel mai bun timp, 1:44:91. După prima lungime de bazin, sportivul român a întors primul și și-a dominat adversarii până la final. Popovici a încheiat proba cu timpul 1:42:97 și a stabilit un nou record mondial pentru juniori, cu un avans de peste 2 secunde față de locul doi.

Este a doua medalie de aur obținută de David Popovici la această ediție a Campionatului European de Natație, desfășurat la Roma. În urmă cu două zile, tânărul de 17 ani a câștigat și proba de 100 de metri liber, stabilind totodată un nou record mondial.