Advertising
Politica· 1 min citire
Tomac îl acuză pe Bolojan pentru eșecul guvernului său: „A fost nesincer cu Nicușor Dan și ne-a dus în acest blocaj”
Eugen Tomac
Publicat18 iun. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net
Eugen Tomac susține că Guvernul pe care urma să îl conducă nu a mai prins contur din cauza schimbării de poziție a liderului PNL, Ilie Bolojan, care ar fi fost nesincer cu președintele Nicușor Dan.
Citește și
- 15:30Grindeanu respinge varianta unui guvern minoritar PNL: „Cu ce voturi trece?”
- 14:37Zelenski amenință după atacul cu drone asupra Moscovei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”
- 14:16Despăgubiri de peste 1.000.000 RON, cerute artizanilor care au orchestrat abuzurile împotriva Realitatea PLUS. Avocatul Matei Ștefănescu explică cum vor răspunde solidar membrii CNA
- 12:21Sorin Grindeanu: „Dacă mai facem Guvern, o facem fără USR și am o mare problemă cu UDMR!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News