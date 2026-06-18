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Politica· 1 min citire
Alin Tișe le cere liberalilor să voteze Guvernul Veștea
Alin Tișe
Publicat18 iun. 2026, 08:30
Sursărealitatea.net
Alin Tișe cere parlamentarilor PNL să voteze guvernul Veștea și atacă dur conducerea partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a declarat că Partidul Național Liberal nu poate sabota formarea unui executiv.
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