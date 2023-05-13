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Sport· 1 min citire
Cătălin Chirilă, medaliat cu aur în proba de 500 m la Cupa Mondială de la Szeged
Cătălin Chirilă, medaliat cu aur în proba de 500 m la Cupa Mondială de la Szeged
Tulceanul Cătălin Chirilă, a câștigat aurul în proba de canoe simplu 500 m din cadrul Cupei Mondiale de la Szeged.
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