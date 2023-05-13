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Cătălin Chirilă, medaliat cu aur în proba de 500 m la Cupa Mondială de la Szeged

Cătălin Chirilă, medaliat cu aur în proba de 500 m la Cupa Mondială de la Szeged

Cătălin Chirilă, medaliat cu aur în proba de 500 m la Cupa Mondială de la Szeged

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 13 mai 2023, 09:44

Tulceanul Cătălin Chirilă, a câștigat aurul în proba de canoe simplu 500 m din cadrul Cupei Mondiale de la Szeged.

Tulceanul Cătălin Chirilă, a câștigat aurul în proba de canoe simplu 500 m din cadrul Cupei Mondiale de la Szeged.

Campionul mondial și european a dominat cursa pe care a câștigat-o cu timpul de 1:50.72. A fost urmat pe podium de Sergei Tarnovschi (Moldova, 1:52.31) și Loic Leonard (Franța, 1:54.29).

Cătălin va lua startul și în finala probei de simplu 1000m, iar Ilie Sprîncean și Oleg Nuță în finala de canoe dublu 1000 m.

Sursa: Realitatea de Tulcea

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