Cătălin Chirilă, bronz la Supercupa Mondială la Canoe Sprint

Cătălin Chirilă a terminat pe podium și Super Cupa Mondială de la Oklahoma, Statele Unite

Cătălin Chirilă a terminat pe podium și Super Cupa Mondială de la Oklahoma, Statele Unite.

Canoistul a câştigat medalia de bronz la canoe simplu 350 m, la Supercupa Mondială la Canoe Sprint, competiţie care a avut loc la Oklahoma.

Campionul mondial şi european la simplu 1000 m, a fost al treilea în semifinale, cu timpul 1:15.67, precedat de moldoveanul Serghei Tarnovschi şi de polonezul Wiktor Glazunow. primele două poziţii au fost ocupate de Tarnovschi (1”12.91) şi de cehul Martin Fuksa (1:12.94).

Sursa: Realitatea de Tulcea