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Sport· 1 min citire
Cătălin Chirilă, bronz la Supercupa Mondială la Canoe Sprint
28 aug. 2022, 11:16
Cătălin Chirilă, bronz la Supercupa Mondială la Canoe Sprint
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Cătălin Chirilă a terminat pe podium și Super Cupa Mondială de la Oklahoma, Statele Unite
Cătălin Chirilă a terminat pe podium și Super Cupa Mondială de la Oklahoma, Statele Unite.
Canoistul a câştigat medalia de bronz la canoe simplu 350 m, la Supercupa Mondială la Canoe Sprint, competiţie care a avut loc la Oklahoma.
Campionul mondial şi european la simplu 1000 m, a fost al treilea în semifinale, cu timpul 1:15.67, precedat de moldoveanul Serghei Tarnovschi şi de polonezul Wiktor Glazunow. primele două poziţii au fost ocupate de Tarnovschi (1”12.91) şi de cehul Martin Fuksa (1:12.94).
Sursa: Realitatea de Tulcea
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