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Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”

Nicușor Dan (foto: profimedia)

Nicușor Dan (foto: profimedia)

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat31 aug. 2026, 10:26
SursăRealitatea.net

Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată anual pe 31 august. El a subliniat semnificația specială a ediției din acest an, marcată, pentru prima dată, simultan în România, Republica Moldova și Ucraina.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Protejarea românilor de pretutindeni, prioritate

În mesajul său, Nicușor Dan a arătat că protejarea drepturilor comunităților românești din afara granițelor și promovarea culturii naționale trebuie să rămână printre prioritățile statului român.

„Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe”, a afirmat acesta.

„Limba română ne ancorează în istorie”

Nicușor Dan a descris limba română drept un element de legătură între comunitățile românești și un reper identitar care unește trecutul cu viitorul.

„Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul”, a mai transmis Nicușor Dan.

Mesajul s-a încheiat cu o urare adresată tuturor celor care folosesc și păstrează vie limba română: „La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”

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