Ședință crucială la PSD. Social-democrații nu vor vota un Guvern din care nu fac parte

Publicat 31 aug. 2026, 10:38 Actualizat 31 aug. 2026, 10:50 Sursă Realitate Plus

Încep discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! Liderii PSD s-au reunit în ședință la Sinaia, iar surse politice au declarat pentru Realitatea PLUS că PSD acceptă un premier independent, dar într-un cabinet să facă parte mai mulți miniștri social democrați. Aceleași surse susțin că s-a discutat cu tabăra din PNL care îl contestă pe Ilie Bolojan pentru susținerea în cabinet. Alte surse citate de postul TV spun că marți ar putea avea loc consultări informale cu președintele, iar desemnarea va fi făcută la finalul săptămânii.

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