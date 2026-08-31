Live TikTok
Politica· 2 min citire

Ședință crucială la PSD. Social-democrații nu vor vota un Guvern din care nu fac parte

Ședință a liderilor PSD

Ședință a liderilor PSD

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat31 aug. 2026, 10:38
Actualizat31 aug. 2026, 10:50
SursăRealitate Plus

Încep discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! Liderii PSD s-au reunit în ședință la Sinaia, iar surse politice au declarat pentru Realitatea PLUS că PSD acceptă un premier independent, dar într-un cabinet să facă parte mai mulți miniștri social democrați. Aceleași surse susțin că s-a discutat cu tabăra din PNL care îl contestă pe Ilie Bolojan pentru susținerea în cabinet. Alte surse citate de postul TV spun că marți ar putea avea loc consultări informale cu președintele, iar desemnarea va fi făcută la finalul săptămânii.

În discuție este și varianta unui premier independent, dar cu un Executiv dominat de PSD, cu mai mulți miniștri ai partidului, potrivit Realitatea Plus.

Surse afirmă că PSD ar dori ca Alexandru Nazare să rămână la Finanțe în varianta în care Sorin Grindeanu este desemnat premier și că au existat discuții și cu tabăra anti-Bolojan din PNL pentru susținerea unui Guvern PSD. Nominalizarea pentru premier este așteptată cel mai probabil la finalul săptămânii.

Social-democrații vor, de asemenea, să impună o interdicție privind transferarea disputelor interne la Bruxelles, după scrisoarea trimisă de USR și PNL pe tema legii integrității.

La ora 14:00 ar urma să aibă loc o conferință de presă a liderilor PSD, iar la ora 15:00 se reunesc și grupurile parlamentare ale PSD, tot la Sinaia, vor discuta despre prioritățile din această sesiune parlamentară, noua sesiune parlamentară, iar mâine, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor, în așa fel încât la finalul săptămânii să fie desemnat un nou premier.

Aceleași surse au indicat faptul că în acest guvern care se va forma în jurul PSD, se va alătura și UDMR, iar președintele Nicușor Dan își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește portofoliile de la Externe și Apărare, pentru că sunt ministere cu care administrația prezidențială are o colaborare directă. I

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

PSDformare guvernsedintanicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe