Vortexul polar ar putea suferi o perturbare majoră în noiembrie

Prognoza modelului european ECMWF indică riscul unei perturbări semnificative a vortexului polar stratosferic în prima parte a lunii noiembrie, fenomen care ar putea influența vremea din Europa și America de Nord în următoarele săptămâni.
Conform simulărilor prezentate de Focus News, modelul ECMWF anticipează o evoluție mai intensă decât o slăbire obișnuită a vortexului polar la începutul lunii noiembrie. Acest sistem vast de circulație a aerului, care se manifestă în jurul Arcticii atât în stratosferă, cât și în troposferă pe timpul iernii, ar putea fi deplasat din poziția sa sau chiar împărțit în două structuri distincte.
Mecanismul central al acestei ipoteze este încălzirea stratosferică bruscă (SSW). În timpul acestui fenomen, temperaturile din stratosfera polară cresc rapid într-un interval scurt, iar vânturile de vest se pot slăbi sau își pot schimba direcția. Deși un vortex puternic și bine organizat favorizează vânturi de vest intense în sezonul rece, perturbările majore pot modifica circulația atmosferică globală.
Implicații pentru iarna 2026-2027
Specialiștii subliniază că o astfel de evoluție nu garantează automat o iarnă aspră în Europa sau America de Nord. Influența proceselor din stratosferă asupra vremii de la nivelul solului depinde de modul în care semnalul se propagă spre troposferă, un proces care durează de obicei câteva săptămâni.
Dacă o încălzire stratosferică importantă se va produce la începutul lunii noiembrie, aceasta ar putea crea premisele pentru schimbări în circulația atmosferică în a doua jumătate a lunii și în decembrie. Aceste modificări pot crește probabilitatea unor perioade reci de durată în anumite regiuni ale emisferei nordice, dar efectul nu este imediat și poate fi dificil de diferențiat de variabilitatea naturală a atmosferei.
Contextul include și evoluția fenomenului El Niño, o încălzire periodică a apelor din Oceanul Pacific ecuatorial care influențează curentul-jet și distribuția precipitațiilor. Deși un El Niño puternic este adesea asociat cu ierni mai blânde în unele zone, acest lucru nu exclude pătrunderile de aer rece sau furtunile severe. Factori precum Oscilația Nord-Atlantică (NAO) și starea vortexului polar rămân determinanți pentru prognoza detaliată.
Analiza se bazează pe o singură simulare, iar incertitudinea rămâne semnificativă pentru prognozele stratosferice pe termen lung. Următoarele actualizări ale modelelor vor clarifica intensitatea și momentul unui eventual eveniment, necesitănd o evaluare continuă a prognozelor de ansamblu.