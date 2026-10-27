Vortexul polar ar putea suferi o perturbare majoră în noiembrie

Publicat 27 oct. 2026, 08:46 Sursă newsweek

Prognoza modelului european ECMWF indică riscul unei perturbări semnificative a vortexului polar stratosferic în prima parte a lunii noiembrie, fenomen care ar putea influența vremea din Europa și America de Nord în următoarele săptămâni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vortex polar