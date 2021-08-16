VIDEO FOTO Ambarcațiune cu turiști, răsturnată pe Dunăre

18 persoane se aflau în șalupă

O șalupă plină cu turişti s-a răsturnat în zona milei marine 17, mai sus de Crişan. Barca plecase din Sulina și se îndrepta spre Tulcea.

La fața locului au ajuns cinci subofițeri din cadrul Pichetului de Pompieri Nave Operative Crișan cu o ambarcațiune RIB și o navă ambulanță SMURD, o navă ambulanță SAJ și o navă de la Ambulanța Sulina. 18 persoane( 13 adulți și cinci minori)se aflau în ambarcațiune. În momentul ajungerii echipajelor de intervenție, toate persoanele erau pe mal. Dintre acestea, trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior au refuzat transportul la spital.

"Având în vedere că la momentul anunțării evenimentului, persoanele din ambarcațiune se aflau pe mal, nu a fost activat Planul Roșu de intervenție," transmite ISU Delta Tulcea.

Ce spun polițiștii

Din primele cercetări a rezultat faptul că un bărbat de 41 ani din Tulcea, în timp ce conducea o ambarcațiune pe fluviul Dunărea, brațul Sulina, Mila Marina 17 (între Tulcea și Sulina), din cauza neatenției, a intrat în coliziune cu malul de piatră, ambarcațiunea rasturnandu-se.

În urma coliziunii, pasagerii au ajuns în apă, de unde au fost scoși și transportați la mal de alte ambarcațiuni care se aflau în zonă.

Trei persoane au suferit răni ușoare, dar au refuzat transportul la spital.

Conducătorul ambarcațiunii nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi și reprezentanți ai Capitaniei Zonale Tulcea.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporala din culpa.

Sursa video tulceanoastra.ro



Sursa: Realitatea de Tulcea