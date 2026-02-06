Tragedie la Năvodari: un apartament a luat foc violent, o persoană a murit. Zeci de locatari evacuați
Tragedie la Năvodari: un apartament a luat foc violent, o persoană a murit. Zeci de locatari evacuați
Zeci de locatari evacuați
Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seară într-un bloc de locuințe din Năvodari, provocând moartea unei persoane și evacuarea mai multor familii. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul al treilea, iar intervenția pompierilor a fost una de amploare.
La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, inclusiv patru ambulanțe SMURD, autoscară, autoplatformă, patru autospeciale de stingere și un echipaj pentru transportul victimelor multiple.
Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat cu intensitate ridicată, iar fumul dens a pus în pericol locatarii din întreaga scară. Pentru prevenirea unei tragedii și mai mari, salvatorii au evacuat de urgență persoanele aflate în imobil.
În interiorul apartamentului afectat, echipele de intervenție au descoperit trupul neînsuflețit al unei persoane. Alte 26 de persoane adulte și patru copii au fost evacuați cu ajutorul pompierilor, în timp ce încă 14 locatari au reușit să iasă singuri din clădire.
Autoritățile urmează să stabilească în perioada următoare cauza exactă a izbucnirii incendiului și dacă acesta a fost provocat de o defecțiune sau de o altă circumstanță.
Citește și:
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News